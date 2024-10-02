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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı

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İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu ticareti operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı; 4'ü tutuklandı. Operasyonda çeşitli uyuşturucular ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

İzmir'de mahalleye operasyon: 4 zehir taciri tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan Ahıhıdır Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Ahıhıdır Mahallesi'ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından savcılıktan alınan talimatla, belirlenen adreslere 30 Eylül günü operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, M.E. ve H.T. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.T. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı. Öte yandan yakalanan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYHAN EDEROĞLU - 3.Sayfa

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