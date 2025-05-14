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İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi

İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Kilo Esrar Ele Geçirildi
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir uygulamada durdurulan araçtan gelen yoğun esrar kokusu üzerine sürücü gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada toplamda 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde bir uygulamada durdurulan araçtan gelen yoğun esrar kokusu üzerine sürücü indirildi. Bir anda aracına binip kaçmak isteyen şüpheli son anda engellenirken, araçta yapılan aramada 19 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, 14 Mayıs 2024 günü saat 01.45 sıralarında Gediz Caddesi üzerinde uygulama gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durdurulan bir araçtan yoğun şekilde uyuşturucu kokusu alınması üzerine sürücü A.A.'ya (36) durumla ilgili sorular yöneltildi. İndirilen sürücü, bir anda aracına binerek kaçmaya teşebbüs ederken polis ekipleri, şahsın aracı çalıştırarak olay yerinden uzaklaşmasını engellemek amacıyla fiziksel müdahalede bulundu. Direnen şüpheli, kelepçelenerek etkisiz hale getirildi ve ekip aracına alındı.

19 kilo esrar çıktı

Nöbetçi savcılıktan alınan izin doğrultusunda araçta yapılan aramada, iki çuval içerisinde toplam 19 parça halinde şeffaf vakumlu poşetlerle paketlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Yapılan incelemelerde ele geçirilen maddenin toplamda 19 kilo 'esrar' maddesi olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.A.'nın daha önce Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi çerçevesinde ve kaçakçılıkla ilgili suçlardan sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Şüpheli, alınan doktor raporunun ardından hakkında işlem yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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