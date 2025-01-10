İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 815 gram esrar maddesi, 35 kök hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor. Edinilen bilgilere göre; Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, bir kişinin uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı yönünde elde edilen istihbarat üzerine operasyon düzenlendi.

Günaltay Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri tarafından A.B. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramalarda esrar yetiştiriciliğinde kullanılan fan, güç adaptörü, özel ısı ışıkları, termometre, alüminyum boru v.b birçok malzeme, saksılara ekili fazilette yaklaşık 90 cm uzunluğunda 35 kök hint keneviri, daralı ağırlığı 815 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR