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İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular

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İzmir'in Bornova ilçesinde, uyuşturucu imalatı yapılan evden çıkan zehir kokusu sokağı sarınca, akıl almaz bir taktik uygulayan polisi ekipleri, sokakta 2 saat boyunca çatı çatı gezip tek tek bacaları kontrol ederek zehir evini tespit ettiler.

İzmir'in Bornova ilçesi İnönü Mahallesi'nde sokakta ağır bir koku olduğu yönündeki ihbarı değerlendiren Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kokunun uyuşturucu madde kaynaklı olduğunu belirledi. Çatı çatı gezip zehir evini bacadan tespit ettiler. Uyanık polis ekipleri, kokunun geldiği evi tespit etmek için sokakta bulunan tüm binaların çatısına çıktı ve 2 saat boyunca tek tek bacaları kontrol etti. Yapılan çalışmalar sonucunda zehir evine ait olan bacayı çıkan kokudan tespit eden ekipler, ikamete operasyon düzenledi.

KİLOLARCA ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Adrese operasyon düzenleyen ekipler; 2 katlı evin 4 odasında sera sistemiyle uyuşturucu madde yetiştirdiğin tespit ettiler. Işıklandırma, havalandırma gibi malzemelerin bulunduğu odalarda her biri yaklaşık 2 metre boyunca 100 kök Hint keneviri, 12 kilogram esrar, 8 kilogram toplanmaya hazır esrar maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan zehir taciri R.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir polisinden akılalmaz taktik: Zehir evini bacadan tüten kokudan buldular
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Laikkalmak kolay değil. koskoca şehri laik olarak tutaiblmek için bunlar lazımmış demek

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Haber YorumlarıMehmet :

"harbi zehir"

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Gerçek bir Cumhuriyet kadınının dekoltesi nasıl olmalıdır tartışması yapan zihniyetle, abdesthaneye sağ ayakla mı sol ayakla mı girmeliyiz zihniyeti arasında çok da uzun bir mesafe yok; tıpkı bilime inanmak zırvasıyla, hadisleri inkar etmenin peygambere karşı gelmek olduğunu düşünmek arasındaki mesafesizlik ve tıpkılık gibi... Eğer kafalar iyiyse sadece iştiyaka göre kendi zırvanızı seçebiliyorsunuz. İşte bu demokrasidir.

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Haber YorumlarıA. Erol:

iki kişi yakalamakla olmaz. orasiyla bağlantılı 100 kişi vardır..

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