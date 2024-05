İzmir'de uyuşturucu bağımlısı evlatlar tarafından öldürülen karı koca için otopsi işlemleri sürüyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde uyuşturucu bağımlısı evlatları tarafından öldürülen karı kocanın cenazelerinin İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri sürüyor. Cenazeleri almaya gelen Emin Yıldız (55), "Uyuşturucu krizine girince anne ve babasından para istiyor. Anne ve baba da vermeyince olayı gerçekleştiriyor. Şu an kız yeğenim ise anne ve babasının hastanede tedavi edildiklerini sanıyor, öldüklerinden haberi yok" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy Mahallesi 4508 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu bağımlısı Kamil Yılmaz (25), henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından Kamil Yılmaz, annesi ve babasına ateş etti. Anne ve baba kanlar içerisinde yere yığılırken Kamil Yılmaz, aynı tabanca ile kendi kafasına ateş etti. Olay esnasında komşuda olan ve eve geldiğinde durumu gören ailenin küçük kızı A.D.Y. (12), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, ihbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne Sevilay Yılmaz ve baba Hikmet Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kamil Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kamil Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

"Anne babasının hastanede tedavi altında olduğunu sanıyor, öldüklerini söylemedik"

Kız kardeşinin ve kocasının cenazelerini almak için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gelen acılı ağabey Emin Yıldız (55), "Uyuşturucu krizine girip anne ve babasından para isteyince aralarında tartışma çıkıyor. Anne ve babasını vurduktan sonra kendisini vuruyor. Para vermiyorlar bir de tedavi görmesi için kendisini de sıkıştırıyorlardı. Hap kullanıyor diye biliyoruz. Annesine şiddet uyguladığı için daha önce annesi de emniyete şikayet etmiş o da cezalandırılmıştı. Denetimli serbestlikten faydalanıyordu zaten. Kız kardeşi dışarıda komşudaymış. Sonradan gelmiş ama olaydan haberi yok. Abisinin yere düştüğünü ve bağırdığını sanıyor. Yaşı da küçük zaten konuşamıyor çok fazla. Kendisi bizde şu an. Anne babasının hastanede tedavi altında olduğunu sanıyor, öldüklerini söylemedik. Pedagog söyleyecek anne ve babasının hayatını kaybettiğini. Anne babaların çocuklarına sahip çıkmasını istiyorum. Başıboş bırakmasınlar, her şeyini takip etsinler. Bütün her şey aileden kaynaklanıyor, buna inanıyorum. Anne ve baba çocuklarını takip etmezse bütün gençlerimiz bu yollarda heder oluyor, aileler dağlıyor" dedi.

Cenazeler Torbalı'da defnedilecek

Anne ve babanın cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilecek otopsi işlemlerinin ardından hayatını kaybeden Sevilay Yılmaz'ın ağabeyi Emin Yılmaz'a teslim edilecek. Çiftin cenazeleri Torbalı Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Torbalı Mezarlığı'na defnedilecekler.

Geriye hatıraları kaldı

Öte yandan Kamil Yılmaz ve Sevilay Yılmaz çiftinin sosyal medya hesaplarında, ailenin mutlu hatıraları geride kaldı. Katilleri olan oğullarıyla mutlu aile pozları veren Sevilay Yılmaz'ın oğlunu askere gönderirken sarıldığı pozlar, Kamil Yılmaz'ın da iş yerinde oğluyla çektirdiği fotoğraf yürek burktu. - İZMİR