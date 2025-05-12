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İzmir'de Türk Mitolojisi Sembollerine Saldırı: Bir Kişi Gözaltına Alındı

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İzmir'de, Türk mitolojisinin önemli sembollerinden 'Bozkurt' çıkartmalarını söküp sosyal medyada provoke eden bir kişi yakalandı. S.T. isimli şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İzmir'de Türk mitolojisi sembollerine saldırıya gözaltı

Türk mitolojisi sembollerini araçlardan söküp, provokasyon amaçlı sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı

İZMİR - İzmir'de özellikle otomobillerin arkasında yer alan ve Türk mitolojisinde yer alan 'Bozkurt' sembollerinin bulunduğu çıkartmaları söken ve sosyal medya hesaplarında provokasyon amacıyla paylaştığı öne sürülen bir kişi, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, İzmir'de özellikle otomobillerin arkasında yer alan ve Türk mitolojisinde önemli bir figür olan 'Bozkurt' sembollerinin yer aldığı çıkartmaları söken, bu anları kaydedip provokasyon amacıyla sosyal medya hesabında paylaşan kişi tepki çekti. Bir çok sosyal medya mecrasında yayınlanan videonun ardından çalışma yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin S.T. olduğunu belirledi. Kimliği ve adresi belirlenen S.T., Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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