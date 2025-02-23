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İzmir'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin yol kesişiminde çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İzmir'in Buca Yiğitler Mahallesi 361 sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde meydana gelen kazada; edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 35 AOE 404 plakalı otomobil, sokaktan karşıya geçmek isterken cadde kesişiminde 35 BSJ 475 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araç da hurdaya dönerken, kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

YARALILAR TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobilde bulunan Altan Yıldırım'ın (37) hayatını kaybettiği, araçtaki 2 kişinin ise yaralandığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü İsmail Altay (40) da sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan, meydana gelen kaza çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yol birleşimine süratli geldikleri görülen her iki aracın çarpışmasında araçların hurdaya ayrıldığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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