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İzmir'de tırın çarptığı 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti

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İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada, tırın çarptığı 74 ve 76 yaşındaki iki kadın hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Dikili Liman çıkışı yakınlarında meydana gelen olayda; 35 AH 1013 plakalı tır, yaya olarak ilerleyen Emine Cirit (74) ve Besime Çem'e (76) çarptı. İki kadın da yola savrulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmir'de tırın çarptığı 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kazada ağır yaralanan Cirit ve Çam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadınlar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de tırın çarptığı 2 yaşlı kadın hayatını kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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