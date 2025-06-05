İzmir'de Terk Edilen Bebek Hayatını Kaybetti

İzmir'de Terk Edilen Bebek Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Bornova ilçesinde bir evin çatısında battaniyeye sarılı yeni doğmuş bir bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'de vicdanları sızlatan görüntü: Çatıda battaniyeye sarılı, yüzü kapatılmış yeni doğmuş bebek bulundu

-Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bebek, hayatını kaybetti

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde evinin çatısında doğum yapan bir kişi, çocuğu terk edip gitti. Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler ise battaniyeye sarılı halde bebeği buldu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen bebek hayata tutunamadı.

Olay gece saatlerinde Bornova ilçesinde bir evde meydana geldi. Bir evin çatısından gelen bebek ağlama sesleri üzerine çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, seslerin evin çatısından geldiğini belirledi. Çatıya çıkan polis ve sağlık ekipleri, battaniyeye sarılı, yüzü de kapatılmış halde yeni doğmuş bir bebek buldu.

Bebek hayatını kaybetti

Çocuğun evde oturan bir kıza ait olduğu öne sürülürken, bebekle birlikte annesi hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük bebek yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Annenin ise tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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