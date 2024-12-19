Kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı, hayatını kaybetti

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde yer alan tavuk çiftliğinde dün saat 11.00 sıralarında feci bir ölüm olayı yaşandı.

KAPÜŞONU MAKİNEYE DOLANDI

İddiaya göre; çiftlikte çalışan Semra Yıldırım (32), kümesteyken kıyafetinin kapüşonu yumurta toplama makinesine dolandı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen müdahalede bulunduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak ambulansla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.