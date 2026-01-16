İzmir'de 212 çete çökertildi, suç oranı yüzde 11 azaldı

İzmir Valisi Süleyman Elban, kentteki güvenlik ve asayiş verilerini paylaşarak, 2025 yılında emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları sonucunda suç oranlarında ciddi düşüşler yaşandığını açıkladı. Açıklamasında, geçtiğimiz yıl 212 suç örgütünün çökertildiğini söyleyen Vali Elban, kentteki suç oranının yüzde 11 gerilediğini vurguladı.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile birlikte kentin asayiş tablosuna ilişkin basın toplantısı düzenledi. Vali Elban, 2025 yılında kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta yüzde 11, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 37 oranında azalma sağlandığını duyurdu.

Kişilere karşı suçlarda yüzde 11 azalma

Vali Elban, kişilere karşı işlenen suçlarda sahadaki görünürlüğün ve önleyici faaliyetlerin etkili olduğunu belirtti. 2024 yılında 42 bin 966 olan olay sayısının 2025 yılında 38 bin 236'ya gerilediğini ifade eden Elban, suç başlıklarına göre düşüş oranlarını şöyle sıraladı:

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma: Yüzde 28

Cinsel saldırı: Yüzde 21

Konut dokunulmazlığının ihlali: Yüzde 17

Cinsel taciz: Yüzde 17

Çocuğun cinsel istismarı: Yüzde 14

Kişilerin huzur ve sükünunu bozma: Yüzde 13

Kasten yaralama: Yüzde 11

Tehdit: Yüzde 10

Kasten öldürme: Yüzde 9

Hakaret: Yüzde 7

Mal varlığına karşı suçlarda büyük düşüş

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2024 yılında 12 bin 773 olan vaka sayısının, 2025 yılında 8 bin 45'e düşerek yüzde 37 oranında azaldığını kaydeden Vali Elban, özellikle hırsızlık olaylarındaki gerilemeye dikkat çekti. Bu kapsamda; yankesicilikte yüzde 75, kapkaçta yüzde 64, otodan hırsızlıkta yüzde 59, motosiklet hırsızlığında yüzde 56, iş yeri ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 51, oto hırsızlığında yüzde 46, evden hırsızlıkta yüzde 43, dolandırıcılıkta yüzde 31 ve yağma (gasp) suçlarında yüzde 25 oranında azalma meydana geldi.

Organize suçlarla mücadele ve ele geçirilen silahlar

Yıl boyunca organize suç örgütlerine yönelik darbe vurulduğunu ifade eden Elban, 2025 yılında düzenlenen 296 operasyonla 212 organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi. Ayrıca aranan şahıslara yönelik çalışmalarda; kesinleşmiş hapis cezası bulunan 26 bin 780 kişi yakalanarak cezaevine teslim edilirken, ifadesine yönelik aranan 42 bin 332 kişi hakkında işlem yapıldı. Ruhsatsız silahlarla mücadele kapsamında ise 3 bin 372'si tabanca, 954'ü kuru sıkı, 42'si uzun namlulu silah ve bin 984'ü av tüfeği olmak üzere toplam 6 bin 352 silah ele geçirildi; 6 bin 628 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele: 2 bin 637 tutuklama

Uyuşturucu ticaretine yönelik bin 413 operasyon düzenlendiğini açıklayan Vali Elban, bu operasyonlarda gözaltına alınan 5 bin 257 kişiden 2 bin 524'ünün tutuklandığını, bin 573'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Kullanıcılık ve diğer uyuşturucu suçları kapsamında ise 20 bin 709 olayda 22 bin 31 kişi gözaltına alınırken; uyuşturucu suçları genel toplamında tutuklu sayısı 2 bin 637, adli kontrol uygulanan kişi sayısı ise 5 bin 794 olarak kayıtlara geçti.

Trafik denetimlerinde rekor artış

Trafik güvenliğine yönelik denetimlerin bir önceki yıla göre yüzde 82 oranında artarak 11 milyon 585 bin 71 araca ulaştığını belirten Elban, denetim artışına rağmen işlem yapılan araç sayısındaki artışın yüzde 18'de kaldığını vurguladı. Ticari taksi denetimleri yüzde 21 artarken kesilen cezalar yüzde 2 azaldı. Okul servislerinde ise denetimlerin yüzde 65, cezai işlemlerin ise yüzde 18 oranında arttığı bilgisi paylaşıldı.

Suriyeli sayısında düşüş

İzmir'deki göç verilerine de değinen Vali Süleyman Elban, kentte geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeli sayısının 98 bin 897'ye gerilediğini açıkladı. Elban, suçla mücadelenin caydırıcılık ve bütüncül yaklaşım prensibiyle kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - İZMİR