İzmir'de Sokak Köpeğine İstismar İddiaları ve Gerçekler

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir otomobil içerisinde bulunan kişinin sokak köpeğine cinsel istismarda bulunduğu ve sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çeken görüntülerin detayları ortaya çıktı. Görüntüdeki kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı, hayvana istismar izinin görülmediği ve tabancanın oyuncak olduğu öğrenildi.

Olay dün akşam saat 18.30 sıralarında Çiğli Anadolu Caddesi'nde bulunan bir petrol istasyonunun önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 CTZ 60 plakalı özel bir firmaya ait otomobil içerisinde bulunan bir kişinin, köpeğe cinsel istismarda bulunduğu ve elinde tabanca olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şüpheli araçtan indirildi. Yapılan kontrollerde, tabancanın oyuncak olduğu, M.Ö. olduğu belirlenen şahsın bileğinde sevgi izi dövmesi olduğu ve aklı dengesinin olmadığı anlaşıldı. Ayrıca araç içinde bulunan köpekte herhangi bir cinsel münasebet izi görülmediği ve köpeğin sokak köpeği olduğu da tespit edildi.

Kilit sistemi bozuk araca girmiş

Öte yandan, aracın sahibi olan firmanın yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 gün önce aracın elektrik aksanında meydana gelen arıza sebebiyle yolda kaldığı, bu yüzden yol kenarına bırakıldığı ve meydana gelen arıza nedeniyle kapılarının kilitlenmediği belirtildi. Akli dengesi yerinde olmayan M.Ö.'nün de kapıları açık olan araca bir sokak köpeğiyle bindiği daha sonra oradaki bir vatandaş tarafından görüntülerin videoya alınıp sosyal medyaya atıldığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili araç sahibinin de şikayetçi olmaması üzerine akli dengesi yerinde olmayan M.Ö., vasisi olan annesine teslim edildi. - İZMİR