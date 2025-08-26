İzmir'de Restoran Kavgasında Genç Müşteri Hayatını Kaybetti

İzmir'de Restoran Kavgasında Genç Müşteri Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. İşletme sahibi Yılmaz E., müşterisi Emirhan Kaya'yı tabancayla vurarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda, işletme sahibi ile müşterinin kavgası kanlı bitti. Tabancayla vurulan genç müşteri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken işletme sahibi gözaltına alındı.

Olay dün saat 01.30 sıralarında, Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restorana müşteri olarak gelen Emirhan Kaya (20) ile işletme sahibi Yılmaz E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştü ve olay dışarı taştı. Sokakta devam eden kavgada işletme sahibi Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ardı ardına ateş açtı. Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan genç müşteri, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Emirhan Kaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Cinayet şüphelisinin işlemleri sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Yılmaz E. de deliği kanlıymış. Adamı sırtından vurduğuna göre.... Gitti yine bir can, bir hiç uğruna. Paylaşamadıkları cana kıyacak kadar ne olabilir ki.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıccg5smx4yr:

oldürmek için ne yaptı ki gerçekten deymez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.