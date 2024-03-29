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Narkotik ekiplerinden 112 kilo metamfetamin ile İzmir'de rekor yakalama

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İzmir'de narkotik ekiplerinin belirlediği bir adrese gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda tam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu ele geçirilen metamfetamin miktarının İzmir'de rekor yakalama olduğu ifade edildi.

EV, UYUŞTURUCU İMALATHANESİ ÇIKTI

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir evde, aralarında yabancı uyruklu şahısların da bulunduğu şüphelilerin uyuşturucu madde imalatı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, kristal ve sıvı halde olmak üzere toplam 112 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

UYUŞTURUCU YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan adeta zehir fabrikasında çevrilen evde inceleme yapan polis ekipleri, evin neredeyse her odasında metamfetamin maddesi üretimi yapıldığını fark etti. Zehir fabrikasına çevrilen evde metamfetamin maddesi üretilen tencere ve ev gereçleri görüntülendi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Narkotik ekiplerinden 112 kilo metamfetamin ile İzmir'de rekor yakalama

Operasyon kapsamında, aralarında 2 yabancı uyruklu şahıs bulunan toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Narkotik ekiplerinden 112 kilo metamfetamin ile İzmir'de rekor yakalama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İzmir Narkotik Suçlar Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bunlar okyanusta damla ülke uyuşturucu ve yabancı işgali altında sınırlar konrolsüz göç ve uyuşturucu trafiği var adamlar işini sağlama bağlamış topla tüfekle yıkamadıkları ülkemizi içimizdeki hainlerin yardımıyla uyuşturucu ve göçmenlerle çökertmeye uğraşıyorlar

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