İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı

İzmir'de Pompalı Tüfekli Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde bir otomobile yönelik pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir araca yönelik gerçekleştirilen, 3 kişinin yaşamını yitirdiği 3 kişinin de yaralandığı pompalı tüfekli saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 29 Mayıs günü saat 16.30 sıralarında Ayrancılar Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtıktan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki Adnan Özdemir, Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun, Ahmet Özdemir ve Ayşe Özdemir ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirlerken şüpheli kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş etme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazesi, dün teslim alındı. Yaşamını yitirenler, dün Torbalı'da toprağa verildi. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edilirken, şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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