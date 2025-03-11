MHP, CHP ile görüşmeme kararı aldı

MHP, CHP'ye tüm kapıları kapattı! Görüşmek için tek bir şartları var
ABD-Ukrayna zirvesinden ateşkes kararı çıktı

Dünyanın gözü Cidde'deydi! ABD-Ukrayna zirvesinden sonuç çıktı
Kanada, ABD'ye elektrik ihracatındaki vergiyi askıya aldı

Trump, tehditle boyun eğdirdi! Geri adım attılar
Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı krizi! Hepsi birden istifa etti

Halk TV'de Rasim Ozan Kütahyalı depremi! Hepsi birden istifa etti

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde kamuya ait alana aracını park etmek isteyen polis memuruna mekan işletmecisi ile yanındaki 3 kişi küfür ve hakaret edip saldırdı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansırken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.

Bornova Küçükpark mevkiinde görevli olduğu öğrenilen bir sivil polis memuru, kamuya ait bir alana otomobilini park etmek istedi. Bu esnada bölgedeki bir işletmenin sahibi ile yanındaki 3 kişi, polis memuruna aracını park edemeyeceğini söyledi.

POLİSE KÜFÜRLER YAĞDIRDILAR

Polisin duruma tepki göstermesinin ardından B.A., Ş.B., B.Y. ve Y.E. adlı 4 şüpheli polis memuruna küfür ve hakaret edip saldırdı; ardından da araca zarar vermeye çalıştı. Arbedenin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırganlar kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin

TEHDİT DE ETTİ: KARINLA ÇOCUĞUNLA GEZEMEZSİN

Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polise öncesinden "Seni delik deşik ederim" dediği öğrenilirken, "Sen devlet değilsin. Karınla çocuğunla gezemezsin" dediği anlar görüntüye yansıdı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen 4 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin

Gözaltına alınan saldırgandan polise tehdit: Sen karınla, çocuğunla gezemezsin
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İmar yönetmeliği değişti! Binalara yeni zorunluluk getirildi
img

Yavaş'ın çıkışından sonra ortalığı karıştıracak paylaşım: Tıkır tıkır
img

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

ilk defa böyle köpeklerin iflahı için adalet tecelli etti.

Yorum Beğen74
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHülagü:

Allahtan mevcut içişleri bakanımızın bu ve benzeri müptezellerle yan yana fotoğrafları yok

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBabilya :

Bunları içeri alıp sonra salıvermeyin.Zor işlerde çalıştırın.

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCristiano Ronaldo:

Bence Uyutulmalarında bir sakınca yok

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarınicholas cage:

Taşları bağlayıp köpekleri saldılar

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEyüp POLAT:

Bunların kaydını silsen Hayvan hakları fanatikleri ayağa kalkar. Şimdi bunlar mı daha tehlikeli yoksa başıbpş köpekler mi?

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 çocuk annesi kadın, silahla vurularak öldürüldü

4 çocuk annesi kadın vahşice katledildi
Barcelona-Benfica maçında ilginç anlar: Hakem iftar molasını yanlış verdi

Hakem iftar molasını yanlış verdi, devreye Orkun girdi
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
Afra Saraçoğlu, eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Eski damatla aşk mı yaşıyor? Açıkça soruldu, verdiği tepki bomba

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.