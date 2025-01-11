Polis kılığına giren şüpheliler evdekileri kelepçeleyip 100 bin euro çaldı

İzmir'in Bornova ilçesinde film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta Meriç Mahallesi'nde yaşanan rehin alma ve nitelikli yağma olayıyla ilgili çalışma başlattı.

EVDEKİLERİ KELEPÇELEYİP VURGUN YAPTILAR

Kendilerine polis süsü veren şüpheliler W.A. (32) ile S.İ'nin (32) bulunduğu eve girdi. Evdeki şahısları kelepçeleyen sahte polisler 100 bin euro ve 67 bin lirayı gasbedip kaçtı. Yağmacıların peşine düşen polis detaylı bir çalışma başlattı.

7 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI

Polis ekipleri yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şüphelilerin A.U. (31), İ.B. (30), B.Ş. (28), B.Ü. (25), M.Y. (27), O.Ş. (28) ve İ.C.(27) olduğunu tespit edip 7 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.C. ifadesinin ardından serbest kalırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.Ü., B.Ş., İ.B. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; O.Ş. ve M.Y. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.