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İzmir'de PKK Üyesi 6 Şüpheliye Operasyon: 4 Gözaltı

İzmir'de PKK Üyesi 6 Şüpheliye Operasyon: 4 Gözaltı
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İzmir'de jandarma, terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 6 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

İzmir'de terör örgütü PKK'ya üye olduğu ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheliye yönelik jandarmanın düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütüne üye olduğu ve propaganda yaptığı belirlenen 6 şüpheli, jandarma ekiplerince belirlendi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamaya yönelik bu sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon çerçevesinde yapılan baskınlarda, 4 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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