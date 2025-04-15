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İzmir'de Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

İzmir'de Otoyolda Kaza: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı
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Kemalpaşa'da otoyolda çıkışı kaçıran aracın geri dönüşü sırasında bir kamyonun çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde otoyolda çıkışı kaçırıp geri gelen araca kamyon çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu konumunda bulunan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmir İstanbul Otoyolu'nda meydana geldi. 35 TER 55 plakalı Fiat marka araçla Manisa istikametine seyir halinde olan Oğuz Arıcı (46), otoyolda Akalan çıkışını kaçırınca sağ şeritten geri gelmeye başladı. Bu esnada O.E. idaresindeki 35 EZ 047 plakalı kamyon, Arıcı'nın kullandığı araca arkadan çarptı. Kamyonun çarptığı araç hurdaya dönerken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemlerini sağlarken, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araç sürücüsü Oğuz Arıcı'nın hayatını kaybettiği, araçta yolcu konumunda bulunan Tülay Arıcı (67) ve Oğuzhan Arıcı'nın (19) yaralandığı belirlendi. Durumu ağır olan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, Oğuz Arıcı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından normale döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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