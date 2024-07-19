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İzmir'de orman yangınıyla mücadele 18'inci saatte Çalışmalar iyiye gidiyor

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İzmir'in Buca ilçesinde başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan orman yangınında çalışmaların iyiye gittiği bildirildi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin de önüne geçildi. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İzmir'de orman yangınıyla mücadele 18'inci saatte

Çalışmalar iyiye gidiyor

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangının 18'inci saatinde çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin de önüne geçildiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçları etkin mücadelesine yeniden başladı.

Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Gaziemir'e sıçradı, bazı evler tahliye edildi

Öte yandan rüzgarın etkisiyle de geniş bir alana yayılan alevler sınırda bulunan Gaziemir ilçesine sıçradı. Gaziemir Sarnıç Mahallesi'nde alevlerin çevredeki evlere yaklaşması nedeniyle polis ve jandarma ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevlerin evlere sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye araçlarıyla TOMA'larla yangın ile evler arasına set kuruldu. Güvenlik güçleri, alevlerin yakın olduğu Sarnıç Mahallesi Çamlık Caddesi üzerindeki evleri tahliye etmeye başladı.

Çalışmalar iyiye gidiyor

Yangına gece boyunca 4 gece görüşlü helikopterler havadan, itfaiye ekipleri, arazözler, su tankerleri ve kara ekipleri ile karadan müdahale yaptı. Günün ilk ışıkları ile beraber hava araçlarının yeniden etkin müdahalesiyle birlikte çalışmalar sürdürüldü. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin son bulması ile birlikte vatandaşlar yeniden tahliye edildikleri evlere geri dönmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığına ait helikopterler Sarnıç Göleti'nden su alarak alevlere boşalttı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gaziemir İzmir Buca Doğal Afet Hava Durumu 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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