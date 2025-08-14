İzmir'de Orman Yangınına Sebep Olan Araç Sahibi Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınına sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden araç sahibi tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

12 Ağustos saat 18.00 sıralarında Buca'da otoyol kenarında yanan bir araçtan, ağaçlara sıçrayan alevler nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyürken, çıkan dumanlar kenti bir çok noktasından görüldü. Ekipler alevlere hem havadan hem de karadan yoğun şekilde müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonucu zorlukla kontrol altına alındı.

3 tutuklama

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Çevre, İmar, Orman ve Hayvanlara Karşı Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma dahilinde, olayda kusurlu oldukları değerlendirilen araç sürücüsü, aracın tescil sahibi, aracı kiralayan kişi ve gün içinde egzoz tamiri yapan usta gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı, araç sürücüsü, aracı kiralayan ve egzoz ustası hakkında tutuklama; aracın tescil sahibi hakkında ise adli kontrol talebinde bulundu. Sulh Ceza Hakimliği, araç sürücüsünün tutuklanmasına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi. - İZMİR