İzmir'de Nakliye Asansörü Faciası: 9 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

İzmir'in Menderes ilçesinde nakliye asansöründen düşen koltuğun altında kalarak hayatını kaybeden 9 yaşındaki küçük kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 nakliye firması yetkilisi tutuklanırken, 1 çalışan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 Eylül tarihinde Menderes ilçesi Cüneytbey Mahallesi 627 Sokak'ta meydana gelen olayda H.Y.'ye ait evin taşınması sırasında nakliye asansöründeki koltuk, o sırada apartmanın bahçesinde bulunan Ebrar Aktaş'ın (9) üzerine düştü. Metrelerce yükseklikten düşen koltuğun altında kalan küçük kız ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Aktaş'ın cenazesi dün Gaziemir ilçesindeki Merkez Camii'ne getirildi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ebrar Aktaş'ın naaşı gözyaşları içinde Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2 tutuklama

Yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, nakliye firması yetkilileri M.G. ve E.G. ile yevmiyeli çalışan yabancı uyruklu A.H.M. gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.H.M., adli kontrolle serbest bırakılırken, firma yetkilileri M.G. ve E.G., 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan M.G. ve E.G., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yabancı uyruklu firma çalışanı A.H.M. adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. - İZMİR