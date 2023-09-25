İzmir'de motosikletli genç pusu kurularak öldürüldü, 5 kişi gözaltına alındı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, Mustafa Akkavak'ın (19) motosikletle giderken pusu kurulup tabancayla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 21 Eylül günü saat 00.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. 35 LGH 80 plakalı motosikletiyle giden Mustafa Akkavak'a husumetli olduğu grup tarafından pusu kurulup, silahlı saldırı düzenlendi. Kaçmaya çalışan Akkavak koltuk altına isabet eden mermiyle yaralandı. Motosikletin kontrolünü kaybeden Akkavak, bir evin kapısına çarptı. Akkavak ile arkasında yolculuk yapan kimliği belirlenemeyen kişi yola savruldu. Akkavak'ın yaralandığını gören yanındaki kişi, 'Kardeşim vuruldu, ambulans çağırın" diyerek bağırıp, yardım isteyerek uzaklaştı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Akkavak, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis şüpheli olarak G.Ş., M.F., A.Ü., A.A. ve M.Z.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 2 tabanca, 260 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.