Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazası: Karşıya Geçmeye Çalışan Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazası: Karşıya Geçmeye Çalışan Adam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Doğan, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim Cuma gecesi, Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a, Mahmut Semih T. (36) idaresindeki 35 RC 466 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı belirlenen Doğan, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci anın çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 287.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Hindistan'da tapınak izdihamında 12 kişi hayatını kaybetti

Tapınakta izdiham yaşandı: 12 kişi feci şekilde can verdi
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.