İzmir'de Motosiklet Kazası: Karşıya Geçmeye Çalışan Adam Hayatını Kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan şahsa motosiklet çarptı. Ağır yaralanan Mehmet Doğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 31 Ekim Cuma gecesi, Konak ilçesi Kültür Mahallesi Plevne Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvarda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mehmet Doğan'a, Mahmut Semih T. (36) idaresindeki 35 RC 466 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Doğan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralandığı belirlenen Doğan, ambulansla Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Doğan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü Mahmut Semih T. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, feci anın çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi. - İZMİR