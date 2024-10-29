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İzmir'de Markette Silahlı Saldırı: 1 Polis Memuru Hayatını Kaybetti

İzmir'de Markette Silahlı Saldırı: 1 Polis Memuru Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda, istirahatli polis memuru Mehmet Sıddık Temel vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bir markete gerçekleştirilen silahlı saldırıda, istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili saldırıyı gerçekleştiren gruptan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 sokakta bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.Ö.'nün işlettiği markete, kendisini daha önce de defalarca rahatsız ettiği iddia edilen kalabalık bir grup geldi. Grubun markete 3 otomobille geldiği, gruptan M.A. adlı kişinin market sahibine arkadaşı ve müşterisinin adını vererek kendisine borçları olduğunu ve tahsil etmeye geldiklerini söyledikleri öne sürüldü. Market sahibi ile grup arasında çıkan tartışmaya bu sırada markette olan ve istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50) de dahil oldu. Tabancayla 5 el ateş edilen markette bulunan Mehmet Sıddık Temel sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralanırken şüpheliler geldikleri otomobillere kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

3 çocuk babasıydı

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Temel'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

7 şüpheli yakalandı

Olayın ardından geniş çaplı çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda takip başlattı. Polisin yaptığı çalışmada olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobiller ile Bayraklı ilçesinde bulunan bir oto galeriye geldiği ve araçları galeriye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı. Yapılan üst aramasında olayda kullanıldığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulamak üzere emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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