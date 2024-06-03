İzmir'de lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde, seyir halindeyken lastikleri patlayan hafriyat kamyonunun refüje çarpması sonucu dorsesi devrildi. Dorsedeki mıcırlar yola savrulurken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ç.Ö., idaresindeki 35 AJR 87 plakalı mıcır yüklü hafriyat kamyonunun seyir halindeyken 2 tekeri patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun refüje çarpması sonucu dorsesi devrildi. Dorsede yüklü olan mıcırlar yola savrulurken, çevredeki sürücüler tarafından kaza 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan sürücü Ç.Ö., İzmir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, devrilen dorse vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, ekiplerce de mıcırlar yoldan toplandı. Trafik bir süreliğine tıkanırken, sürücüler başka bir güzergaha yönlendirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.