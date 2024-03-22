Üye Girişi
Haberler

Kuyumcuyu öldürüp bagajdaki cesediyle saatlerce gezdiler

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bornova ilçesinde cinayete tanık olan E.K.'nın ihbarı ile özel bir hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajından, kuyumcu Bekir Bozar'a (68) ait olduğu belirlenen cansız beden bulundu. Cinayeti işleyen F.B.'nin (24) ve beraberindeki kişinin bagaja konulan cesetle kilometrelerce seyahat ettiği ortaya çıktı.

OLAY İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

Dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir polis merkezine giden E.K.'nın (24), Kazımdirik Mahallesi 364/1 sokaktaki bir özel hastanenin otoparkında, park halinde duran 35 TU 261 plakalı otomobilin bagaj kısmında ceset olduğu ihbar edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.K.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yaptıkları incelemede plakası belirlenen otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedini buldu.

Otomobilin bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapatan polis, detaylı inceleme yaptı. Otomobilin bagajından çıkartılan cesedin kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar'a ait olduğu belirlendi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, otomobilin Bekir Bozar adına kiralık olduğunu saptadı. Bozar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Bekir Bozar cinayeti ile ilgili ihbarda bulunan E.K.'nın ifadesinde, 19 Mart günü akşam saatlerinde çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. E.K., adrese gittiğinde kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar ile F.B.'nin aynı otomobilde olduğunu söyledi. Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını belirten E.K., kuyumcu Bozer'in yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.'nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti. Bekir Bozar'ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan E.K., bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını kaydetti. Yaşanan tartışma sırasında F.B.'nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar'ı öldürdükten sonra durmadan otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini ifade etti.

BAGAJDAKİ CESETLE SABAHA KADAR GEZMİŞLER

E.K.'nın kan donduran ifadesinde bir süre gittikten sonra F.B.'nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar'ın cenazesini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kilometrelerce dolaştıktan sonra sabah saatlerinde tekrar İzmir'e döndüklerini anlattı. E.K., otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.'nin eve gidip duş aldıktan sonra polise teslim olacağını belirterek ayrıldığını söyledi. Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.'ye ulaşamadığını anlatan E.K., teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini söylediği öğrenildi.

KUYUMCUDAN ÇALDIKLARIYLA BORÇLARINI ÖDEDİ

İhbar üzerine özel hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajında kuyumcu Bozar'ın cesedini bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi F.B.'nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığını da belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. F.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, E.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bornova İzmir Suç 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

GAZİANTEP SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ESKİŞEHİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ERZURUM SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ETİMESGUT ANKET SONUÇLARI 2024! Erdal Beşikçioğlu mu Enver Demirel mi önde? TİP, Hatay'da kimi destekleyecek? TİP'in Hatay kararı ne? Gökhan Zan'ın adaylığı neden çekildi? DİYARBAKIR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Motorine kaç TL indirim var? Motorine indirim mi geliyor? 22 Mart benzin ve motorin güncel fiyatlar DENİZLİ SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 22 MART | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? BALIKESİR SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANKARA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? Mehmet Murat Çalık kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Mehmet Murat Çalık kaç yaşında, nereli? Mehmet Murat Çalık biyografisi! Hafta sonu hava nasıl olacak? Yurt geneli hava durumu nedir? Hangi illere turuncu kod verildi? BURSA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı? ANTALYA SEÇİM SONUÇLARI 2024 | Adana Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Seçimi kim, hangi parti kazandı?
500

Yorumlar (4)

Export 86:

Sürekli idam istemekten bıktık bunu görmeyen ilgilenmeyen yetkililere yazıklar olsun

56
1
yanıtYanıtla
Bordo Bere:

yakinda konu kapanir simdi asil mesele secimler akp daha ülkeyi tam yiyip bitiremedi öncelik o

21
23
yanıtYanıtla
Alperen:

Bordo Bere Eşeğe altın semerde vursalar eşek eşektir ocda ocdur.

yanıt11
yanıt5
Özgür Köşe:

İdam istiyoruz

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title