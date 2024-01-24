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İzmir'de öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

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İzmir'de öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 4 yaşındaki kızı Linda Yılmaz'ı ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi tabancayla öldürüp boşanma aşamasında olduğu, kendisi gibi öğretim görevlisi eşi Derya Uzelli Yılmaz'ı ağır yaraladıktan sonra intihar etti.

İzmir'de öğretim görevlisi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gelerek 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini öldürüp, kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNE GELEREK DEHŞET SAÇTI

Saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş edip daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

KADIN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken soruşturma başlatıldı.

İzmir'de öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İzmir'de öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Aile İçi Şiddet Cinayet Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (9)

Ocean Express cargo Ltd:

o halde sebep eğitimsizlik de değil..Tüm bu kadın yada erkek cinayetlerinin altında öfke patlaması ve bunun da altında yatan öfkeyi tetikleyen bir hırs vardır

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Fenerli :

Adil olmayan resmi nikahsız yaşayan kadına ölene kadar nafaka veya nafaka hapisleri tazminatlar doğal çocuk velayeti mal paylaşımı gibi erkeği aile mahkemelerinde ezici oranda yaptırımların olması cinnetleri sıradan bir hale soktu boşanma kanunları degismelidir boşanma davası süreçlerinde nice canlar malesef yine gider

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Bozkurt:

Laik ve çağdaş bir toplum vakası daha eğitim şart diyenler iyi okuyun haberi

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Anonim:

İyi Sen Cahil Kalmaya Devam Et

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Bozkurt:

Laik ve çağdaş bir toplum vakası daha eğitim şart diyenler bana çok kızacak biliyorum ama maalesef bu bir gerçek laik bir eğitim sistemi çağdaşım diyen bir kadınlar topluluğu ve dinsiz imansız bir toplum

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Sultan oğan:

toplumca bir öfke problemimiz var ayrıca öldürmenin intiharın dinimizce ne kadar günah olduğunu da unutuyoruz bu da imanımızın eksikliğinden ileri geliyor.Arkadaşlar dinimizi öğrenip EFENDİMİZİN hayatını güzelce okuyup anlarsak sorunlarımızı da sakince o doğrultuda kimseye zarar vermeden hallederiz..Lütfen okuyalım öğrenelim sükunetimizi koruyalım yazık oluyor böyle eğitimli insanların hiç uğruna gitmeleri ve gençlere böyle örnek olmaları çoook yazık...

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Atarokkalomi osunç:

Kanser hastası olan bir kocayı boşayıp malına çökeceksin, bu kolay bir şey değil.

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Sebahattin ERTAŞ:

kadına hak vereceğiz derken erkeğn haklarını gaspeden bir sistemde bu tür olayların olmasın gayet normal

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Mesut Coşkun:

Bi baksak altında adamı çıldırtan ne var

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