İzmir'de öğretim görevlisi çocuğunu ve kayınvalidesini öldürüp intihar etti

İzmir'de öğretim görevlisi, boşanma aşamasında olduğu eşinin evinin önüne gelerek 4 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini öldürüp, kendisi gibi öğretim görevlisi olan eşini yaraladıktan sonra intihar etti. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİN EVİNE GELEREK DEHŞET SAÇTI

Saat 09.30 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 879 Sokak'ta bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne geldi.

Yılmaz, burada otomobilden inen kızı Linda Yılmaz'a, kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye ve eşi Derya Uzelli Yılmaz'a tabancayla ateş edip daha sonra aynı silahla kendini başından vurarak intihar etti.

KADIN HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

İhbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Linda Yılmaz ve Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Derya Uzelli Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği belirtildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken soruşturma başlatıldı.