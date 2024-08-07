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Kan donduran cinayet! Öldürdükleri kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamışlar

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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir balıkçı barınağında bulunan teknenin derin dondurucusunun içinde kadın cesedi bulundu. Cansız bedenin 26 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'e ait olduğu belirlenirken, şüphelilerin cesedin kokmaması için tekneye çuval çuval buz taşıdığı ortaya çıktı. Öte yandan olayın şüphelisi tekne sahibi gözaltına alındı.

İzmir Karşıyaka'daki balıkçı barınağında bağlı halde bulunan bir teknenin derin dondurucusunun içinde kadın cesedi bulundu. Cesedin kokmaması için şüphelinin tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayın şüphelisi tekne sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi.

POLİS KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka'da bulunan Bostanlı İskelesi yakınlarındaki balıkçı barınağında meydana geldi. Teknede ceset olabileceği ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zaman kaybetmeden adrese intikal etti. Teknede incelemelerde bulunan ekipler, derin dondurucu içerisinde genç bir kadına ait ceset buldu. Deri dondurucudan çıkarılan ceset, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kan donduran cinayet! Öldürdükleri kadının cesedini teknedeki buzlukta saklamışlar

CESET KOKMASIN DİYE ÇUVAL ÇUVAL BUZ TAŞIMIŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda tekne sahibi şüpheli Şenol A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (26), ait olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine yakınlarına haber verildi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna giden Hilmiye Tuğba Esgin'in kız kardeşi, cesedin kardeşine ait olduğunu belirtti. Gözaltına alınan şüphelinin ceset kokmasın diye tekneye çuval çuval buz taşıdığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka İzmir Adli Tıp İzmir Cinayet Gözaltı Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Doğan Akdemir:

su testisi su yolunda kırılır.

7
62
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kalp atisi:

Adalet sesimi duyuyormusun

32
1
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Murat Kuş:

Bu bütün ufak tek ellerin içini polis didik didik aramalı hepsinde faili meçhul şeyler dönüyor

20
3
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1gerceklerinsesi:

Nasıl kıydınız 5 dakikalık bir zevk için ha kirva?

7
2
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