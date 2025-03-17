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İzmir'de Kompresör Makinesi İhtası: 9 Kişi Gözaltına Alındı

İzmir'de Kompresör Makinesi İhtası: 9 Kişi Gözaltına Alındı
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İzmir Buca ilçesinde kompresör makinesi satışı sonrası ödenmeyen borç yüzünden iş yerine baskın yapan 9 kişi, polis tarafından yakalandı. Dükkan sahibi F.A., darp edilerek makinesi zorla alındı. Olay sonrası 5 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de bıçaklı ve silahlı 9 kişi, kompresör makinesi satıp ödemelerini zamanında alamadıkları iddiasıyla borçlu kişinin iş yerini bastı. Dükkan sahibini darp ederek sattıkları makineyi zorla geri alan 9 şüpheli, polis tarafından kıs kıvrak yakalandı. İş yerinde yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 11 Mart günü Buca ilçesi İnönü Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. İ.A. (52), İ.A. (21), B.A. (30), Y.İ.B. (20), A.E.Ş. (20), A.S. (22), E.K. (20), B.Ç. (21) ve M.I. (39) isimli şüpheli şahıslar F.A. (37) adlı kişiye kompresör makinesi sattı. Dükkan sahibi F.A satın aldığı makinenin ödemesini zamanında yapamadı. Kompresör makinesini satan şahıslar işyeri sahibinden paralarını alamayınca dükkanı gelip makineye zorla götürmek istedi. İşyeri sahibi dükkanını yağmalamaya gelen şahıslara karşı koyunca taraflar arsında kavga çıktı. Çıkan kavgada şüpheli şahıslar önce yanında getirdikleri silahları be bıçakları çekti. Daha sonra şahıslar, F.A.'yı ve araya giren kişileri darp ederek sattıkları kompresör makinesini de alarak araca yükleyip kaçtı. Yaşana olayın ardından F.A. durumu emniyet güçlerine bildirerek taraflardan şikayetçi oldu.

5 kişi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Sam Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. İşyerinde bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, olayı gerçekleştirenlerin İ.A., İ.A., B.A., Y.İ.B., A.E.Ş., A.S., E.K., B.Ç. ve M.I. isimli şüpheliler olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şahıslar, yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Emniyete sevk edilen şüpheli şahıslar işlemlerini ardından adli makamlara teslim edildi. Mahkemeye çıkartılan şahıslardan İ.A., A.E.Ş., E.K. ve B.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken İ.A., B.A., Y.İ.B., A.S. ve M.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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