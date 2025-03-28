İzmir'de Kaza: Doktor Refik Kul Hayatını Kaybetti

İzmir'de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçarak alev aldığı kazada Doktor Refik Kul hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Dikili ilçesi Deliktaş mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Doktor Refik Kul (68) yönetimindeki 35 KA 5188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazanan etkisiyle araç alev alarak yanarken kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince yanan araç söndürülürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Refik Kul'un kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kul'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi - İZMİR