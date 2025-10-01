İzmir'de Kavga Sonucu Bıçaklama: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kavga ettiği 33 yaşındaki adamı boğazından ve karnından bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayetin sebebinin, ikili arasında daha önce çıkan kavgalardan dolayı oluşan husumet kaynaklandığı ortaya çıktı.

Olay, 28 Eylül akşamı saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. Sokakta iki grup arasında başladığı öğrenilen tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu B.S. (24) adlı bir kişi, Selim Yağız'a (33) bıçakla saldırdı. Yağız, boyun ve karın bölgesinden aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Yağız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan cinayet şüphelisi B.S.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Bıçaklı kavga ve cinayet anı, sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Yapılan araştırmada, B.S.'nin 27 suç kaydı bulunduğu, yaşamını yitiren Selim Yağız'ın ise 10 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Cinayetin sebebi husumet

Gözaltına alınan B.S., ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. B.S.'nin ifadesinde, Selim Yağız ile daha önce kavga ettikleri, geçmişte buna dair aralarında husumet olduğunu, sokakta karşılaşınca da yeniden kavgaya tutuştuklarını söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen B.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR