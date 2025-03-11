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"Siz misiniz muhbirlik yapan!" deyip ateş açtılar, 1 kişi hayatını kaybetti

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İzmir'de plakasız motosikletle kahvehaneye gelen şüpheliler, "Siz misiniz muhbirlik yapan!" diyerek ateş açtı. Kahvehanenin önünde dururken kurşunların hedefi olan 43 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Reis Mahallesi 9030 Sokak üzerinde bulunan bir kahvehanede dün akşam saat 21.00 sıralarında vahşet yaşandı. Plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler, "Siz misiniz muhbirlik yapan!" diyerek iş yerine ateş açtı.

KAHVEHANENİN ÖNÜNDE DURAN ADAM ÖLDÜ

Kahvehane önünde duran Nuh Çifci (43), tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Nuh Çifci, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

3 ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi. M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğu belirlenen şüpheliler, bir araçla kaçarken Seferihisar-Gümüldür yolunda yakalandılar. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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