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Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, kızın annesini ağır yaraladı

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İzmir Karabağlar'da bir eve kapının camını kırarak giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladıktan sonra yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını da öldürdü. Kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatıldı.

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir evin kapısının camını kırarak giren yabancı uyruklu şahıs, 34 yaşındaki kadını bıçakla yaraladıktan sonra yardım çığlığı atan 12 kaşındaki kızını da bıçaklayarak öldürdü. Kaçan şüpheli için yakalama çalışması başlatıldı.

Saat 09.30 sıralarında Karabağlar ilçesi Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3973/1 Sokak'ta bulunan müstakil evde iddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı evin demir kapısının camını kırarak zorla içeri giren yabancı uyruklu L.M. (30), evin hanımı S. Ediz'i (34) bıçaklayarak yaraladı. Olayı gören kadının 12 yaşındaki küçük kızı Behiye Ediz'i ise yardım çığlığı atarken bıçaklayarak öldürdü.

ANNE AĞIR YARALI

Mahallelinin çığlık seslerini duymasıyla durumu ihbar etmesi sonrasında adrese gelen sağlık ekipleri, 12 yaşındaki Behiye Ediz'in yaşamını yitirdiği belirledi. Durumu ağır olan anne S. Ediz, ambulansa alınarak çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemelerinin ardından küçük kızın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaçan zanlıyı yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Güvenlik Adli Tıp İzmir Şiddet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

Bordo Bere:

ülkemden afgan suriyeli istemiyorum

646
21
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Karakutu:

Bende seni ve senin gibi düşünleri istemiyorum ülkemde ne olacak şimdi?

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y d:

Karakutu denilen ornitorenk evladı. Zoruna mı gitti yabancıları istememek?

yanıt292
yanıt14
Umut Koyundöven:

karakutu arkadaşımız evinde bakacakmış ailesiyle birlikte bu arkadaşa eşi çok sevinecektir bu habere :D

yanıt115
yanıt5
Halit:

idam şart

401
12
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Basri Simsek:

Yabancı konusu bizim gibi adalet unsuru zayıf ülkelerde olmuyor yabancı larin çoğu Kendi ülkesinde ki sert kanunlar dan kaçıyor burda kanun olmayınca adam öldürmek kolay bu suçlunun maksimum yatari 15 yıl oda yakalanırsa

116
2
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Alkurt:

Sevgili ic isleri Bakani Allah askina geregini yapin lütfen.. 12 yasindaki bir cocugun yabanci uyruklu birinin öldürmesi, Türkiye icin cok vahim bir durum..yeeeter

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UMUT YOLCUSU:

kısasta hayat vardır,,,

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1
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Yusuf Kartal :

Bu eve Hirsizlik icin kim girer? Bu iste baska birsey var!

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Deniz Çapa:

Afganistan dan veya suriye den gelen biri için o ev saray

yanıt49
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