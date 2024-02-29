İzmir'de JASAT Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı

İzmir'de jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 5 zanlıyı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan zanlılarla ilgili çalışmalar yürüttü. İlçe Jandarma Komutanlıkları ekipleriyle yürütülen planlı çalışmalar neticesinde 22-29 Şubat tarihleri arasında çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda, (42) ayrı yakalama kararıyla 'Dolandırıcılık' suçundan 39 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.U., 19 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.A., 19 yıl 8 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.A.A. ve 16 yıl 8 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 5 şüpheli, daha sonra sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine sevk edildi. - İZMİR