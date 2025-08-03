İzmir'de Jandarmadan Bahçe Evi Operasyonu: Cezaevi Firarisi Yakalandı

İzmir'de Jandarmadan Bahçe Evi Operasyonu: Cezaevi Firarisi Yakalandı
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Kemalpaşa'da bir bahçe evinde yakalanan A.S., hakkında 27 yıla yakın hapis cezası bulunan cezaevi firarisi. Evin içinden ruhsatsız silah ve Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde jandarma ekiplerince bir bahçe evine düzenlenen operasyonda, hakkında 27 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı. Evde yapılan aramalarda ise ruhsatsız silah ve bahçede ekili bir şekilde Hint keneviri ele geçirildi.

Kemalpaşa ilçesi Örnekköy Mahallesi'nde bir bahçe evinde saklandığı tespit edilen A.S. (29) isimli şahsa yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Yapılan incelemede şahsın, "gece vakti silahla yağma" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 27 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Bahçe evinde yapılan aramada bir adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda kartuş ve fişek, sentetik ecza hapları ile bahçede ekili halde Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.S., işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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