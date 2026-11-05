Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İzmir'de iş insanlarını tehdit eden örgüte operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'de iş insanlarını tehdit eden örgüte operasyonda 6 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
İzmir'de iş insanlarını tehdit eden örgüte operasyonda 6 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlamayla tehdit ederek para isteyen suç örgütüne operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Örgüt liderinin yurt dışında firari olduğu, kırmızı bültenle aranması için süreç başlatıldığı öğrenildi.

İzmir'in Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde iş insanlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talebinde bulunan suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında örgüt liderinin kırmızı bültenle aranması için resmi süreç başlatıldı.

Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde, 5 Eylül günü Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli, 15 Ekim'de tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturma kapsamında 2 Kasım günü örgüt yöneticilerinin de içerisinde bulunduğu 4 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu zanlılar da mahkemece tutuklandı.

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 şüpheli tutuklanmış olurken, yurtdışında firari konumda bulunan örgüt liderinin kırmızı bülten ile aranması için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 81 sitede yayınlandı.
Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı

Gece yarısı sürprizi! Lapa lapa kar yağışı başladı
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'den olay paylaşım! Fenerbahçe kazanınca dayanamadı

Gece yarısı patladı: Herkesin gözüne girsin
Takımlarımız şov yapıyor, Hollanda'nın ensesindeyiz! UEFA ülke puanında fark eridi

Hollanda'nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk takımlarını karşılarında görünce titriyorlar! Liverpool'un kötü serisi 7 maça çıktı

Maç sonunda ortaya çıktı! Türk takımlarını karşılarında görünce...
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var

Ne harika bir adamsın Greenwood! Messi'den bu yana bir ilk
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Trabzon'da mahalleyi korkutan 'Yaragar Canavarı' avlandı! 250-300 kilo olduğu tahmin ediliyor

Mahalleye kadar iniyordu! 'Yaragar Canavarı' sonunda avlandı
Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı

Ülkeyi karıştıran maç! Tam 53 kırmızı kart çıktı
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Fonlarda ödemeler sürüyor! 110 milyar TL'ye ulaştı