Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık

Rakam verdi! İşte 2 yılda deprem bölgesi için harcanan para
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sahneye çağırdığı depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı

Sahneye gelen depremzedenin mesleğini duyunca kayıtsız kalamadı
Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var

Trump'ın skandal Gazze planına İsrail'den bile itiraz var
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti

İzmir'de İnşaat Halindeki Okulda Yangın Çıktı

İzmir'de İnşaat Halindeki Okulda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova ilçesindeki bir okul inşaatının bahçesinde bulunan malzemeler alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını hızlı bir şekilde söndürdü ve olayla ilgili polis inceleme başlattı.

İzmir'in Bornova ilçesinde inşaat halindeki okulun bahçesinde bulunan malzemeler alev aldı. Bbölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa bir sürede söndürdü.

Yangın, Bornova'ya bağlı Evka 4 Mahallesi 954. Sokak'ta bulunan inşaat halindeki bir okulda çıktı. Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında okul bahçesinde bulunan inşaat malzemeleri bir anda yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
img

Marketlerde artık un kurdu larvası satılacak
img

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

Sözde deprem kahininin Türkiye'de işaret ettiği bölge
Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Brezilya'da örümcek yağmuru! Binlercesi gökyüzünü sardı

Gökyüzünden binlerce örümcek yağdı
Müge Anlı'nın programına sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Programa sarhoş çıkan kişi izleyiciyi isyan ettirdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.