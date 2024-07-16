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İzmir'de FETÖ üyeleri yurt dışına kaçarken yakalandı

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İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonla yakalanan 8 FETÖ üyesinden 6'sı tutuklandı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bayraklı yelkenli tekneyle yurt dışına kaçmak üzereyken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonla yakalanan 8 FETÖ üyesinden 6'sı tutuklandı.

14 Temmuz sabahı Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) bandıralı "ASTERI" isimli bir tekneye uluslar arası sularda Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi. Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemleri de tamamlandı.

6 tutuklama

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan ve FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem kaydı bulunan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya duyurmuştu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ Terör Örgütü mensubunun yakalandığını sosyal medyadan bildirmişti. Bakan Yerlikaya'nın konuya ilişkin şu ifadelere yer vermişti:

"Bu sabah İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde "ASTERI" isimli bir tekneye yönelik düzenlenen "KISKAÇ-21" operasyonunda; Uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'inin FETÖ Terör Örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığınca müşterek olarak yapılan çalışmalar sonucu; İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Körfezinde uluslararası sularda yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyeleri tekne içerisinde yakalandı. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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