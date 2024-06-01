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İzmir'de evde köpek besleme kavgası: Baba oğlunu bıçaklayarak öldürdü

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde, evde köpek besleme kavgasında tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, evde köpek besleme kavgasında tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre baba M.D. (49), evde köpek besleme konusundan dolayı oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı. Daha sonra yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 21 yaşındaki genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saklandığı kahvehanede kendini tuvalete kilitledi

Polis ekipleri baba M.D.'nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gittiğini belirlerken burada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Tuvalet kapısını zorlayarak açan polis, şüpheli M.D.'yi olayda kullandığı ekmek bıçağı ile yakalayarak gözaltına aldı. Oğlunu bıçaklayarak öldüren baba, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli Tıp'taki işlemleri tamamlanan Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi ise otopsi işlemleri sonrası yakınları tarafından teslim alınarak defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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