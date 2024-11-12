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İzmir'de Ev Yangınında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

İzmir'de Ev Yangınında 5 Kardeş Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti. Anne Melisa Sinem Akcan'ın dışarıda olduğu sırada çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, 3 kardeşi olay yerinde, 2 kardeşi ise hastanede kaybetti. Yangının elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıktığı düşünülüyor. Anne Akcan hakkında soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde, evde çıkan yangında 5 kardeş öldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıktığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada, topladığı hurdaları satmak için dışarda olduğu öğrenilen anne de eve döndü.

Dumandan etkilendiği belirlenen aynı odadaki 5 kardeşten 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybedenlerin Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) olduğu öğrenildi.

Olay sonrası hastaneye gelen ve ayakta durmakta güçlük çeken anne Melisa Sinem Akcan (27) fenalaştı. Hastanede tedavi gören anne Akcan hakkında, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Anne Akcan'ın bu gece hastanede tedavi göreceği, tedavisi sonrası emniyete götürüleceği belirtildi.

Çocukların babasının cezaevinde olduğu, yangın sırasında ise evde yalnız oldukları kaydedildi.

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı.

Kardeşlerin cenazeleri, hastanedeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

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