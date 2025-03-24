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İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölüm Davasında Tahliyeler

İzmir'de Elektrik Akımına Kapılan İki Kişinin Ölüm Davasında Tahliyeler
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İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar Barış Sevgili ve Yavuz Üner tahliye edildi. İnanç Öktemay'ın ailesinin davadan çekilmesiyle avukatları şikayetlerini geri çektiklerini belirtti.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağış esnasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, 2 tutuklu sanık tahliye edildi.

12 Temmuz 2024 günü, Konak ilçesi Alsancak semtinde sağanak yağışın etkili olduğu günde su birikintisine basan Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 sanıklı davanın, ertelenen celsesi bugün görüldü.

İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar hazır bulundu. Olayda yaşamını yitiren müzisyen İnanç Öktemay'ın yakınları avukatları aracılığı ile mahkemeye sundukları dilekçe ile sanıklar hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerini ve davadan çekildiklerini bildirdi. Olay sırasında Özge Ceren Deniz'in su birikintisinde tam olarak nereye bastığının belirlenmesine yönelik bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu.

Olay Yeri İnceleme uzmanlarınca hazırlanan yapay zeka destekli raporda, Deniz'in ilk adımını mazgalların arasına, ikinci adımını ise birinci mazgalın üzerine attığı belirtildi. Olay yerinde keşifle hazırlanan yeni heyet bilirkişi raporu da mahkemeye ulaştı.

Öktemay ailesi davadan çekildi

Duruşma öncesi, İnanç Öktemay'ın ailesinin davadan çekildiği kaydedildi. Duruşmada söz alan İnanç Öktemay'ın ağabeyi Gökan Öktemay, "Avukatımız dilekçeyi mahkemeye iletti. İleteceğimiz başka bir şey yok" dedi. Öktemay Ailesi'nin avukatı Cenk Tosuner de, "Müvekkillerimizin zararları giderilmiş ve katılma talebimizden, şikayetimizden vazgeçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı ise tutuklulukların devamına, adili kontrollü sanıkların ise adli kontrolünün devamını talep etti.

2 tahliye

Sanıkların savunmasının ardından mahkeme duruşmaya ara verdi. Ara sonrası kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sandıklardan Barış Sevgili ve Yavuz Üner'in tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluklarının devamına karar verdi. Yavuz Üner'in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği kaydedildi.

Davanın diğer duruşmasının 20 Mayıs 2025 günü gerçekleşeceği açıklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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