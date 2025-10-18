İzmir'de Eğlence Mekanında Dekor Duvarı Çöktü, 6 Yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında dekor duvarın çöktü ve meydana gelen olayda 6 kişi yaralandı.

Olay dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Mekanda bulunan dekor duvar, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı müşterilerin üzerine çöktü. Olayın bildirilmesi üzerine eğlence mekanına çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Meydana gelen olayda yaralanan 6 müşteri, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR