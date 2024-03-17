İzmir'de düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: " İzmir, Basmane bölgesinde düzenlenen 'KALKAN-15' Operasyonları'nda; düzensiz göçmen olduğunu bildiği halde bu düzensiz göçmenlere otelde konaklama imkanı sağlayan 35 otele işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. 40 düzensiz göçmen yakalandı" - ANKARA