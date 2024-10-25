İzmir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu: 57 Yakalandı, 41 Kurtarıldı

İzmir'de Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından kara üzerinde tespit edilen gruba yönelik faaliyette, 22'si çocuk 57 düzensiz göçmen ile 4 organizatör yakalandı. Ayrıca Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Ekim saat 04.00'te, insansız hava aracı tarafından kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak gerçekleşen operasyonda, kara üzerinde bulunan 22'si çocuk 57 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmıştır.

Ekipler, 23 Ekim sabahı saat 07.55'te ise, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Sürüklenen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-77) tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken, organizatör şüphelileri gözaltına alındı. - İZMİR