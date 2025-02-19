İzmir'de lastik bot faciası: 6 göçmen hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İzmir'in Selçuk ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmeni taşıyan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirmesinin ihbarı üzerine gerçekleştirilen kurtarma operasyonunun görüntülerini içeren bir video paylaştı. Yerlikaya paylaşımında, şu ifadeleri kullandı: "Bugün saat 04.03'te, İzmir ili Selçuk ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığımıza bağlı ekipler hızla olay yerine sevk edildi. Kurtarma operasyonu çerçevesinde 1 Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311), 3 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-7, KB-4325, TCSG-902) ve 1 Sahil Güvenlik Helikopteri (TCSG-502) ile titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, 20'si lastik bot içerisinde ve 7'si deniz yüzeyinde olmak üzere 27 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı, 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

1 GÖÇMEN KAÇAKÇISI ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı. İnsanların umutlarını sömüren; çocuk, yaşlı, kadın demeden ölüme sürükleyen, insanlıktan nasibini almayan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz kara vatanda da mavi vatanda da aralıksız devam edecek. Vicdanları taş tutan bu insan tacirlerinin her an peşlerindeyiz."