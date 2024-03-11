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İzmir'de Dünya Kadınlar Günü'nde genç kız öldü, annesi ağır yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde meydana gelen bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı görülüyor.

İzmir'in Konak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, 20 yaşındaki genç kızın öldüğü, annesinin ise ağır yaralandığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü oraya çıktı. Görüntüde, katil zanlısının anne-kıza yaklaşık 1 dakika boyunca bıçakladı saldırdığı görülüyor.

Olay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.40 sıralarında Konak Metro yakınında meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen 31 yaşındaki Y.Y. tanımadığı anne O.T. (45) ile kızı İlayda Alkan'a (20) sebepsiz yere birden bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan anne-kız kanlar içerisinde kalırken, bekçileri görerek kaçan ve bu esnada kendini de suç aleti bıçakla yaralayan Y.Y. kıskıvrak yakalandı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan anne-kız, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 20 yaşındaki İlayda Alkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, hayati tehlikesi bulunan anne O.T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Alkan'ın cenazesi; baba Rıza Alkan, aile yakınları ve vatandaşların katılımıyla 9 Mart'ta, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda gözyaşları içerisinde defnedilmiş, bir devlet hastanesinde memur olarak çalıştığı öğrenilen katil zanlısı Y.Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Yaklaşık 1 dakika boyunca anne-kıza bıçakla saldırmış

Öte yandan, yaşanan korkunç cinayetin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Yakınlarda bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, katil zanlısının yaklaşık 1 dakika boyunca anne ve kızına bıçakla saldırdığı yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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