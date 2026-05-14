İzmir'de zehir tacirlerine dev darbe: 11 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, 11 milyon 904 bin 456 adet sentetik ecza ve önemli miktarda hammadde ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplam 79 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 48'i tutuklandı.

İzmir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen ve yaklaşık 8 ay süren titiz takibin ardından düzenlenen dev uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu şebekesine ağır bir darbe indirildi. Operasyonlar kapsamında milyonlarca uyuşturucu hap ve imalathaneler ele geçirilirken, örgüt lideri de dahil çok sayıda şüpheli yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde ticareti, imalatı ve sevkiyatı yapan bir suç örgütünü takibe aldı. Yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takiple şebekenin tüm faaliyetlerini deşifre eden emniyet güçleri, uyuşturucu maddelerin zulalanması ve dağıtılması süreçlerini tek tek not etti. Soruşturma süreci boyunca gerçekleştirilen seri operasyonlar neticesinde zehir tacirlerinin üretim üssü haline getirdiği 6 adet sentetik hap imalathanesi ortaya çıkarıldı. Bu adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ticaretinin boyutunu gözler önüne seren 11 milyon 904 bin 456 adet sentetik ecza, 1 ton 521 kilogramdan fazla hammadde ve üretimde kullanılan 7 milyon 155 bin adet boş kapsül ele geçirildi. Ayrıca suç şebekesinin seri üretimde kullandığı 6 adet dolum makinesi ile hassas terazilere de el konuldu.

Operasyonun genişleyen safhalarında bugüne kadar toplam 79 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan yasal işlem yapıldı ve bu şahıslardan 48'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 22 şüpheliyi yakalamak amacıyla İzmir merkezli İstanbul ve Diyarbakır illerinde şafak vaktinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Baskınlarda 17 şüpheli daha gözaltına alınırken, firari diğer şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
