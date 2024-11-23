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İzmir'de Çöpe Atılan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İzmir'de Çöpe Atılan Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, polisi gören bir çocuk panikleyerek çöpe attığı sarı çantada yüklü miktarda uyuşturucu madde buldu. 39 meşe halinde esrar, uyuşturucu haplar ve bir hassas terazi ele geçirildi. 18 yaşından küçük olan çocuk gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisi görünce panik yapan ve çöpe bir şeyler attığı görülen çocuk, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan incelemede çöp içerisine atılan sarı renkli çanta içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, bugün akşam saatlerinde Peker Parkı'nda bir kişinin kendilerini görünce panik yaparak bir şeyleri çöpe attığını fark etti. Yapılan kontrolde çöp içerisine atılan sarı renkli soğutucu çanta içerisinde 39 meşe halinde satışa hazır esrar maddesi, plastik Pet bardak içerisinde bir miktar esrar, 353 uyuşturucu nitelikli hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili yaşı 18'den küçük olan U.Y. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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