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İzmir'de Cinayet: Polise İhbar Eden Adam Öldürüldü

İzmir'de Cinayet: Polise İhbar Eden Adam Öldürüldü
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla 43 yaşındaki Nuh Çifci'nin öldürüldüğü cinayet görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde kendisini polise ihbar ettiği iddiası üzerine 43 yaşındaki bir kişinin öldürüldüğü cinayetin görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli de tutuklandı.

Olay, 10 Mart saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 Sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler, 'siz misiniz muhbirlik yapan' diyerek iş yerine ateş açtı. Kahvehane önünde duran Nuh Çifci (43), tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Nuh Çifci, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi. M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğu belirlenen şüpheliler, bir araçla kaçarken Seferihisar - Gümüldür yolunda yakalandılar. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin bir motosiklete binerek olay yerine geldiği, burada şüphelilerden birinin Nuh Çiftçi'nin bulunduğu yere doğru ateş etmesi, daha sonra da aynı motosikletle uzaklaştığı anlar yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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